Зеленский настаивает на внесение изменений в закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы – пресс-секретарь

Президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на внеочередном заседании Верховной Рады в случае, если в пятницу, 19 февраля, парламент не внесёт изменения в закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, сообщает пресс-секретарь Юлия Мендель.

"Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы", - отметила Мендель на своей странице в фэйсбук в пятницу, 19 февраля.

По ее словам, в случае, если Верховная Рада не проголосует за внесение соответствующей правки в принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", то будут невозможными выплаты для работников многих отраслевых групп, в том числе шахтеров, энергетиков и всех, чьи выплаты согласовываются в пределах устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства.

Мендель пояснила, что процедура проведения конкурсов на государственные должности в свое время была заблокирована из-за "непродуманных правок, и должна быть исправлена".