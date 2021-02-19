Политика

12:51 19.02.2021

Качура анонсировал внеочередное заседание Рады на вторник

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Качура анонсировал внеочередное заседание Рады на вторник

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады пройдет во вторник, 23 февраля, сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Во вторник в 12 будет внеочередное заседание Верховной Рады. Повестка дня позднее", - написал Качура в своем Телеграмм-канале в пятницу.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не исключила, что Верховная Рада в пятницу по процедуре ad hoc рассмотрит возвращенный президентом Владимиром Зеленским со своими предложениями закон, восстанавливающий проведение конкурсов на должности госслужбы, однако допустила, что для этого специально будет созвано внеочередное пленарное заседание. При этом она не уточнила, когда такое внеочередное заседание может состояться.

Теги: #рада #заседание
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