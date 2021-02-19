ОПЗЖ получила листы для сбора подписей депутатов по импичменту Зеленского - Бойко

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) получила от аппарата Верховной Рады подписные листы для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Владимира Зеленского.

"Получили (подписные листы - ИФ)", - сообщил сопредседатель фракции Юрий Бойко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что процедура импичмента достаточна сложная и предусматривает несколько стадий. Депутат напомнил, что необходимо собрать 226 подписей народных депутатов в поддержку проведения импичмента, а потом "народный импичмент подпишут люди".

"Но мы уже видим, что дали сигнал обществу, что этот процесс мы начинаем, поскольку, по нашему мнению, со стороны президента очень много нарушений. Мы этот процесс запустили", - отметил Бойко.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком. В связи с этим сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович во время выступления с трибуны парламента 3 февраля заявил, что их фракция инициирует импичмент Зеленскому. 4 февраля съезд партии ОПЗЖ поручил своей фракции в Верховной Раде начать процедуру импичмента главы государства.

Во фракции "Слуга народа" заявили, что ОПЗЖ не имеет юридических оснований и возможностей для запуска процедуры импичмента президента.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления, а указ главы государства о введении в действие решения СНБО - это "действие, полностью соответствующее конституционным полномочиям президента, закону о санкциях и закону о СНБО". Политик также обратил внимание на то, что согласно закону об импичменте, для запуска соответствующей процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной Рады. "Ни 226 голосов, ни 150, которые необходимы для создания временной следственной комиссии, сейчас ОПЗЖ точно не соберёт. Потому что другие оппозиционные политические силы парламента всячески поддерживают решение президента и решение СНБО, о чем они неоднократно заявили" – объяснил он.