Политика

10:25 19.02.2021

Кулеба: о нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит

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Кулеба: о нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит

Работа над организацией разговора между президентами Украины и США продолжается, несмотря на то, что президент США Джо Байден сейчас сосредоточен на внутриполитической повестке дня, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем над организацией этого разговора. О нехватке коммуникации между Украиной и США говорить не стоит. Доказательством является хотя бы моя недавняя беседа с госсекретарем Энтони Блинкеном", - заявил Кулеба на брифинге в пятницу в Киеве.

Как отметил глава МИД, накануне ему поступил последний отчет из посольства в Вашингтоне о контактах с представителями новой администрации.

"В том числе они обсуждали будущий контакт между нашими президентами. Ведется нормальная плановая работа, подготовка к этому разговору, и я не вижу причин для беспокойства", - сказал министр.

Также Кулеба отметил, что президент США "практически свел к нулю" все международные контакты и в настоящее время в основном сосредоточен на внутренних делах США.

"Вы можете посмотреть на сайте Белого дома и увидеть, какие телефонные разговоры в последнее время проводил президент США Джо Байден. И увидите, что количество его международных контактов сведено практически к нулю. Более того, Белый дом объявил, что из-за карантина встречи переводятся в онлайн-режим. Президент Байден сейчас действительно сосредоточен на внутриполитической повестке дня ", - заключил глава МИД Украины.

Теги: #сша #кулеба #мид
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