Байден обсудил с Нетаньяху иранскую проблему

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с президентом США Джо Байденом темы, связанные с Ближним Востоком, сообщает канцелярия главы израильского правительства.

"Оба лидера заявили, что будут вместе работать над укреплением альянса США и Израиля. Президент Байден и премьер Нетаньяху обсудили будущее мирных договорённостей (между Израилем и арабскими странами - ИФ), иранскую угрозу и региональные проблемы", - отмечается в сообщении.

Байден подтвердил в своем микроблоге в твиттере этот разговор.

"Я говорил сегодня с Нетаньяху и подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности нашего союзника Израиля. Наши команды находятся в постоянном контакте для укрепления американо-израильского стратегического сотрудничества по всем вопросам региональной безопасности, включая Иран", - написал американский лидер.

Это - первый прямой контакт между лидерами обеих стран с момента прихода Байдена к власти в конце января. Американские СМИ отмечали, что, с учётом близких союзнических отношений США и Израиля, этот разговор можно было ожидать значительно раньше.

Наблюдатели подчёркивают, что у Нетаньяху были хорошие отношения с предшественником Байдена - Дональдом Трампом. Напротив, СМИ сообщали, что отношения израильского премьера с бывшим президентом США Бараком Обамой, при котором Байден был вице-президентом, оставались прохладными.