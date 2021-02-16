Глава МИД Словакии обсудил с Кулебой евроинтеграционные реформы

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой вопросы отношений между странами, между Украиной и ЕС и проводимые в Украине евроинтеграционные реформы.

"Визит в Киев завершил мой тур по 4 странам. Одобрил реформы для европейской перспективы Украины вместе с Дмитрием Кулебой. Обсудили двусторонние вопросы, отношения между ЕС и Украиной, Восточное партнерство, конфликт на Донбассе и ситуацию в Крыму", - написал Корчок в своем микроблоге в Twitter во вторник.

"Украина может рассчитывать на неизменную поддержку Словакией ее территориальной целостности", - подчеркнул глава словацкого внешнеполитического ведомства.