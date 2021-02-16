Политика

19:35 16.02.2021

Минский процесс еще не исчерпал свой потенциал – Кулеба

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Минский процесс еще не исчерпал свой потенциал – Кулеба

Минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе еще не исчерпал свой потенциал, потому необходимо получить от него максимум возможного для безопасности Украины, отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Минский процесс на данный момент, скорее, жив, чем мертв, и он еще не исчерпал свой потенциал, потому сейчас надо работать в рамках Минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком в Киеве во вторник.

Теги: #минск #донбасс #мид
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