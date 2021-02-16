Политика

11:53 16.02.2021

Рада призывает международные институции усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ из-за временной оккупации Крыма

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Рада призывает международные институции усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ из-за временной оккупации Крыма

Верховная Рада призывает ООН, Европейский парламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЕС, правительства и парламенты государств мира осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на РФ до полого прекращения ее вооруженной агрессии.

За соответствующее постановление №4655 проголосовало 314 народных депутатов.

Народные депутаты просят международные организации продолжать политику непризнания попыток аннексии АР Крым и Севастополя, а также использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные против РФ для немедленного освобождения ею всех лиц, которые были захвачены во время вооруженной агрессии против Украины, а также всех других граждан Украины, которых Российской Федерации незаконно удерживает на временно оккупированных территориях АР Крым и на территории России.

Депутаты также требуют осудить нарушения российской оккупационной властью основоположных прав и свобод человека на временно оккупированных территориях, требовать от Российской Федерации прекратить насильное перемещение незаконно осужденных граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя и пенитенциарные учреждения, расположенные на территории страны-агрессора.

Народные депутаты также призывают международные институции требовать от РФ пекращения депортации гражданского населения со временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя и перемещения граждан РФ на временно оккупированную территорию Украины, "что приводит к изменениям демографического состава населения временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя".

Парламентарии также считают, что необходимо требовать от Российской Федерации обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным организациям на временно оккупированные территории Украины для осуществления постоянного мониторинга за ситуацией в сфере обеспечения прав человека.

Теги: #крым #санкции #рада
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