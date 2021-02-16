Политика

11:31 16.02.2021

В "Слуге народа" исключают вероятность рассмотрения вопроса о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в ближайшие дни в Раде

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В "Слуге народа" исключают вероятность рассмотрения вопроса о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики в ближайшие дни в Раде

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук исключает возможность рассмотрения вопроса о назначении Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики в ближайшие дни в зале пленарных заседаний Верховной Рады.

"Мы не обсуждали (на заседании фракции в понедельник - ИФ) никаких кадровых вопросов - ни по Витренко, ни по другим министрам. Поэтому я не думаю, что этот вопрос возникнет в срочном порядке сегодня или завтра, и будет вноситься в зал", - отметила политик во время брифинга во вторник.

Вместе с тем она напомнила, для того, чтобы этот вопрос включить в повестку дня, должно быть соответствующее постановление фракции "Слуга народа", а после - от премьер-министра.

"На сегодняшний день представления (фракции - ИФ) нет. Подписей мы не собирали, на фракции не обсуждали", - уточнила Кравчук.

Теги: #витренко #слуга_народа
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