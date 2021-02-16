Политика

10:53 16.02.2021

"Голос" инициирует представление в КС относительно назначения Шкарлета министром образования

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"Голос" инициирует представление в КС относительно назначения Шкарлета министром образования

Фракция "Голос" инициирует конституционное представление о несоответствии Основному закону назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки, сообщила народный депутат Инна Совсун.

"Мы... подготовили конституционное представление для того, чтобы признать назначение Сергея Шкарлета незаконным", - сказала Совсун на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Она подчеркнула, что все народные депутаты "точно знают, что 226 голосов в поддержку Шкарлета не было".

Народный депутат призвала депутатов из других фракций поддержать конституционное представление, подготовленное "Голосом".

Как сообщалось, пресс-служба "Голоса" сообщила, что Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления поручено провести Государственному бюро расследований. Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады", – отмечалось в сообщении.

Как сообщалось, 17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Теги: #шкарлет #минобразования #голос
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