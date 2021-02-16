Политика

09:53 16.02.2021

В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции

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В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции

Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно информации на сайте парламента, законопроект №5070 зарегистрирован в понедельник, 15 февраля. Его инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Текст законопроекта и сопроводительные документы пока не обнародованы.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Министр юстиции Денис Малюська в Facebook заявил, что в одобренном правительством законопроекте о статусе НАБУ указано, что во время отбора нового директора полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора Бюро.

Теги: #набу #законопроект #рада
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