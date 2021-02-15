На заседании СНБО в пятницу будет обсуждаться ситуация на Донбассе - Верещук

Ситуация на Донбассе станет предметом обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 февраля, заявляет глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук ("Слуга народа").

"19 февраля должно состояться заседание СНБО... в том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", - сказала Верещук на брифинге в понедельник в Киеве.

Она также сообщила, что часть заседания СНБО пройдёт в открытом режиме, а часть в закрытом.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в Офисе президента Украины.

Как сообщается на странице СНБО в соцсети Фейсбук, на заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.