Политика

20:13 15.02.2021

На заседании СНБО в пятницу будет обсуждаться ситуация на Донбассе - Верещук

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Ситуация на Донбассе станет предметом обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 февраля, заявляет глава подкомитета по госбезопасности и обороны парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук ("Слуга народа").

"19 февраля должно состояться заседание СНБО... в том числе, я убеждена, будут рассматривать ситуацию на Донбассе", - сказала Верещук на брифинге в понедельник в Киеве.

Она также сообщила, что часть заседания СНБО пройдёт в открытом режиме, а часть в закрытом.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в Офисе президента Украины.

Как сообщается на странице СНБО в соцсети Фейсбук, на заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.

Теги: #снбо #донбасс #заседание
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