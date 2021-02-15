Политика

19:18 15.02.2021

Парламент Эстонии призвал Запад консолидировать политику санкций против РФ

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Парламент Эстонии призвал Запад консолидировать политику санкций против РФ

Парламент Эстонии в заявлении "Поддержка общей внешней политики Европейского Союза и защита гражданских свобод в России" выступил за разработку европейской политики санкций в отношении России.

За принятие заявления проголосовали 62 депутата из 101, против были трое, один воздержался.

"Европейский Союз должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами, Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и другими западными странами, чтобы защищать общие ценности, чтобы совместно разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики по отношению к своим соседям и заставит ее выполнять международным обязательства в отношении как других государств, так и своих граждан", - говорится в документе.

Парламентарии призвали выработать "такую внешнюю политику в отношениях с Россией, которая представляет интересы государств-членов Европейского Союза и защищает общие позиции".

Они также призывают страны-члены ЕС "поддерживать и защищать гражданское общество в России". Как считает парламент Эстонии, Россия, став членом Совета Европы в 1996 году, "последовательно нарушала свои обязательства, в том числе относительно приверженности демократии, верховенства закона и соблюдения постановлений Европейского суда по правам человека".

Депутаты предложили осудить насилие российских властных структур в отношении граждан, протестующих против коррупции и нарушений прав человека, призвали к освобождению "политических заключенных, осужденных за защиту основных прав граждан, разрешенных Конституцией России".

Теги: #евросоюз #россия #санкции #эстония
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