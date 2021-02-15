ЦИК зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в нардепы на довыборы в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уже восьмерых кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду.

"ЦИК зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года от политической партии "Партия Шария"", - сообщает пресс-служба ЦИК на сайте.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала семерых кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову (партия "Держава") - в ОИО №50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко ("За майбутне), Марусю Звиробий (Елена Самбул (Биленька) от "Евросолидарности, Руслана Зозулю (партия "Розвиток и Добробут"), Руслана Кошулинского (ВО "Свобода") и Юрия Юрченко ("Нова демократия") - в ОИО №87.