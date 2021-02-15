Политика

15:34 15.02.2021

"Евросолидарность" выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду Юлию Кузьменко

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"Евросолидарность" выдвинула своим кандидатом на довыборах в Раду Юлию Кузьменко

 Съезд партии "Европейская солидарность" выдвинул волонтера и детского сосудистого кардиохирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета, кандидатом в народные депутаты по округу №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду, сообщила народный депутат Ирина Фриз.

"Только что съезд выдвинул Кузьменко кандидатом в депутаты", - сказала Фриз агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Теги: #кузьменко #рада #евросолидарность #довыборы
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