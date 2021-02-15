Политика

13:00 15.02.2021

"Слуга народа" в понедельник обсудит законопроекты об оружии и растаможке авто, вопрос Витренко в планах не значится

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"Слуга народа" в понедельник обсудит законопроекты об оружии и растаможке авто, вопрос Витренко в планах не значится

Парламентская фракция партии "Слуга народа" на заседании в понедельник вечером обсудит законопроекты об обороте гражданского огнестрельного оружия, а также об упрощении и удешевлении растаможивания автомобилей на европейских номерах, сообщает сайт политсилы.

"На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля – растаможивание авто, урегулирование работа орудия и кадровые вопросы", - говорится в сообщении на сайте политической силы.

Ранее первый заместитель главы фракции слуга народа Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьер-министра - министра энергетики можно будет дать после заседания фракции партии "Слуга народа" в понедельник, 15 февраля.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед этим, 17 декабря, для назначения первым вице-премьером-министром энергетики Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов ("за" проголосовали 186 депутатов). Он подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики. 28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

 

Теги: #слуга_народа #повестка
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