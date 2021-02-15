На "Часе вопросов" к правительству в пятницу заслушают премьер-министра - Разумков

Верховная Рада заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу на "Часе вопросов" к правительству, сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Согласно тому, что я услышал от депутатских фракций и групп, предлагается на пятницу пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Звучало еще несколько вопросов. Первый - по Минобороны. Думаю, Денису Анатольевичу передадут этот вопрос и он сможет на него ответить, чтобы не приглашать отдельно министра. Второй - это вакцины. И третий - это проверки, о которых говорил сегодня "Голос", - отметил Разумков.