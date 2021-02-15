"Слуга народа" предлагает включить в повестку дня Рады на текущую неделю обращение по Крыму

Депутатская фракция "Слуга народа" предлагает включить в повестку дня Верховной Рады на текущую неделю обращение к парламентам иностранных государств относительно годовщины оккупации Крыма, сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета в понедельник.

"Приближается день годовщины оккупации Крыма. Есть обращение к парламентам других государств, от международного комитета. Я думаю, что его также можно было бы поставить в повестку дня и рассмотреть. У него нет номера, потому что это обращение, насколько я понимаю, но по результатам заседания комитета от 10 февраля есть такое обращение, и мы бы хотели его тоже отобразить в повестке дня", - сказал Корниенко.