На каждый выстрел противника на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны

Глава украинской делегации для участия Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что на каждый выстрел противника на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны.

"Стреляют на Донбассе? Стреляют. Убивают? Убивают. Мы не можем делать вид, и сказать, что мы придерживаемся режима тишины, а они стреляют, а мы вот такие добрые, что мы придерживаемся тишины. На каждый выстрел должен быть ответ", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Кроме того, Кравчук заявил, что "наши недруги в Украине, которые едут в Кремль, для того, чтобы договариваться с Путиным, как мешать Украине строить независимое государство, должны отвечать перед украинским народом и законом".