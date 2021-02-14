Политика

14:55 14.02.2021

Депутат Козак в последнее время из Украины не выезжал – глава Госпогранслужбы

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Депутат Козак в последнее время из Украины не выезжал – глава Госпогранслужбы

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак не может находиться сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах, как об этом сообщили ряд СМИ, поскольку в последнее время из Украины не выезжал, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Упомянутый вами депутат в этом месяце еще не пересекал границу Украины на выезд. В последнее гражданин Козак совершил пересечение границы в конце января, вернувшись в Украину через один из столичных аэропортов", - сказал Дейнеко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что частным самолетом, которым пользуется депутат Козак, полетел в ОАЭ кто-то из его ближайших соратников, глава Госпогранслужбы сказал: "Это опять не соответствует действительности и все гораздо проще - если говорить об отдельных гражданах, которые являются его ближайшими соратниками и о которых обществу известно, что они пересекали границу, скажем так, в непосредственной связи с Тарасом Козаком, то эти лица также в феврале Украина не оставляли".

При этом руководитель погранведомства рассказал, что самолет "Gulfstream G450", бортовой номер Т7 BRG, которым в последнее время пользовался Козак, в настоящее время действительно находится за пределами Украины.

"Им, конечно, могут выполняться коммерческие рейсы по миру. По имеющейся информации, 12 февраля этот борт был арендован двумя гражданами Беларуси, которые прибыли в Объединенные Арабские Эмираты для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года. На самом деле, это все очень легко проверить", - добавил Дейнеко.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Козак улетел в ОАЭ, где сейчас с официальным визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. В сообщениях высказывалось предположение, что там может состояться их встреча.

Теги: #козак #госпогранслужба #украина #оаэ
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