Политика

14:08 13.02.2021

Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

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Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты для решения проблемных вопросов в судебной системе, сообщила его пресс-служба в субботу.

Отмечается, что полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК) будут сокращены.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, изымаются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

"Такое урегулирование подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК", - отмечается в сообщении.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и настаивает на скорейшем их рассмотрении.

"Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", - сказал Зеленский.

Теги: #законопроект #зеленский #оаск #суд #реформа
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