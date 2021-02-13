Политика

12:26 13.02.2021

Зеленский 14-15 февраля посетит с официальным визитом ОАЭ

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Зеленский 14-15 февраля посетит с официальным визитом ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой совершит официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля.

"Глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом", - сообщила пресс-служба главы государства.

Во время встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Елена Зеленская в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы.

Теги: #оаэ #зеленский #визит
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