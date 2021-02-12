Политика

14:36 12.02.2021

Европарламент поддержал создание "Крымской платформы"

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Европарламент поддержал создание "Крымской платформы"

В резолюции об имплементации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы и призвал предоставить инициативе поддержку.

"Европейский Парламент подтверждает свой призыв о (создании – ИФ) международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС; призывает вице-президента Еврокомиссии/Высокого представителя Евросоюза и государства-члены ЕС предоставить всю необходимую поддержку в создании международной Крымской платформы, обеспечивать координацию, формализацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины; считает важным привлечь Меджлис крымскотатарского народа как единственный международно признанный представительный орган крымских татар к деятельности этой платформы", - говорится в тексте резолюции, принятом в четверг.

Теги: #крым #европарламент
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