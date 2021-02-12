Корниенко: критика Украины в Европарламенте - это фиксация вызовов и задач, которые осознают в команде Зеленского

Критика Европейского парламента и рекомендации о необходимости завершения в Украине начатых реформ является фиксацией вызовов и задач, которые осознают в команде президента Владимира Зеленского, отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы благодарны нашим европейским партнерам за внимание к процессам, которые происходят в Украине, за положительные оценки хода реформ и конструктивную критику. Как по мне, эту критику нельзя назвать жесткой. Это, скорее, фиксация вызовов и задач, которые осознают как в Европе, так и в Украине, в первую очередь - в команде президента Зеленского. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши партнеры замечали больше положительных моментов, которые объективно возникают в Украине - в том числе, благодаря нашим общим усилиям. Но к критике мы относимся внимательно и с уважением," - отметил Корниенко.

При этом во фракции монобольшинства считают коррупцию наибольшим риском для будущего страны - на уровне с российской агрессией на Донбассе и в Крыму.

"Мы также считаем преодоления системной коррупции задачей номер один для украинской власти. Но, к сожалению, сопротивление старой системы, блокирование процессов реформ со стороны лиц и целых институтов, созданных при предыдущей власти - достаточно сильные и ощутимы. Мы преодолеваем это сопротивление, следуя принципу верховенства права, согласно закону и базовыми демократическими процедурами. Поэтому это отнимает больше времени, чем мы хотели и планировали", - объяснил политик.

Вместе с тем Корниенко подчеркнул, что относительно преодоления коррупции и с целью деолигархизации в Верховной Раде уже запланированы к рассмотрению законы, которые восстановят способность антикоррупционных органов и полную уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния, обеспечат реформу судопроизводства, будут нормировать банковской деятельности, продолжат открытия легальных рынков.

Реагируя на замечание Европарламента относительно того, что темпы законодательной деятельности Верховной Рады, особенно во второй половине 2019 года, иногда шли в ущерб парламентскому контролю, прозрачности и качества законодательства, Корниенко отметил, что такой темп был вызван насущной необходимостью выполнить задачи в области структурных реформ, которые не смогла сделать предыдущая власть ввиду отсутствия политической воли.

"Ведь именно на это был запрос украинского общества, которое требовало и требует быстрых и кардинальных изменений, которые позволят Украине продвигаться по пути евроинтеграции. Хотелось бы напомнить, что именно во время так называемого "турборежима" было проголосовано рекордное количество законов во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которые до этого годами лежали в парламенте. Конечно, ошибки случались, и мы их исправляли и исправляем сейчас. Но они не слишком значительными по сравнению с положительным эффектом, который произвели принятые законы на процесс реформирования в Украине. Ведь мы сделали то, с чем власть медлила годами", - подчеркнул он.

Вместе с тем первый замглавы фракции "Слуга народа" обратил внимание на то, что в прошлом году работа парламента была "более медленной и системной, но не из-за отказа от стратегии быстрых и кардинальных реформ, а потому, что депутаты, которые избирались впервые, стали более опытными и внимательными к мельчайшим деталям законотворческого процесса".

Касательно принятия Избирательного кодекса накануне местных выборов, из-за чего, как отмечают в ЕП, партийные организации, кандидаты и члены избирательных комиссий не смогли должным образом подготовиться к регистрации кандидатов, Корниенко подчеркнул, что "это не перфектная практика, хоть она и не противоречит Конституции Украины и законам, но такой шаг был вполне оправдан".

"Во-первых, это позволило нам исправить ошибки и несогласованности Кодекса, который был принят прошлой Верховной Радой, можно сказать, в "аварийном режиме". Во-вторых, мы понимали, что местные выборы проходят в условиях завершения децентрализации, когда громады получат средства и полномочия для собственного развития. Именно поэтому нашей задачей было создать все условия для прозрачного структурирования местной политики по партийному, а не личностным или "клановым" принципам, а также для обеспечения каждой громады механизмами контроля за депутатами непосредственно в период каденции - в частности, через процедуру отзыва местного депутата по инициативе громады", - уточнил Корниенко.