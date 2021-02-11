В ЕС подчеркнули необходимость обеспечения прав нацменьшинств в Украине

Украине необходимо обеспечить уважение прав национальных меньшинств и начать диалог с представителями нацменьшинств, заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи.

"На встречах я повторил необходимость для Украины обеспечить уважение прав национальных меньшинств и запустить предметный диалог с представителями меньшинств. И это касается закона о национальных меньшинствах, который все еще готовится. Мы ожидаем, что этот закон устранит все открытые проблемы предыдущего законодательства о государственном языке и образовании", - сказал он на пресс-конференции после седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг.

Еврокомиссар указал, что в ЕС ожидают, что власти Украины устранят угрозы представителям национальных меньшинств.

"Но мы получили подтверждение от премьер-министра (Украины Дениса Шмыгаля – ИФ), что они также привержены защите меньшинств", - подчеркнул он.

В то же время Вархеи указал, что страны-члены ЕС, включая Венгрию, всегда поддерживали Украину, и он не видит никаких злых намерений в действиях Будапешта относительно Украины.

"Так что я не вижу никаких злых намерений со стороны наших стран-членов", - подчеркнул он.