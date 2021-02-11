Политика

20:38 11.02.2021

Изменять Соглашение об ассоциации Украины с ЕС необходимости нет - еврокомиссар Вархеи

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Изменять Соглашение об ассоциации Украины с ЕС необходимости нет - еврокомиссар Вархеи

Изменять Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом нет необходимости, поскольку оно все еще имеет нереализованный потенциал, однако ЕС готов рассмотреть предложения Киева по расширению сфер сотрудничества, сообщил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Вархеи.

"Соглашение предусматривает, что через 5 лет после его вступления в силу должен быть пересмотр. Пересмотр означает не только рассмотрение новых сфер, но также рассмотрение имплементации. Сначала мы начнем с оценки имплементации. Мы получили предложения от правительства Украины относительно новых сфер, в которых они бы хотели участвовать. Мы считаем, что нет необходимости изменять соглашение", - сказал он на пресс-конференции после седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе в четверг.

Вархеи отметил, что Соглашение об ассоциации очень динамично по своей природе.

"Оно включает много возможностей больше расширить наше сотрудничество, и, как мы всегда говорили, мы готовы рассмотреть дальнейшие сферы сотрудничества, если Украина готова участвовать и взять на себя обязательства, которые будет предусматривать это расширение", - указал он.

Еврокомиссар особо подчеркнул, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС до сих пор имеет много нереализованного потенциала.

Теги: #соглашение #ес #ассоциация #обновление
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