В Украине нужно гарантировать независимость антикоррупционных институций и продолжить расследование махинаций с Приватбанком – Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подчеркивает необходимость гарантировать независимость антикоррупционных институций в Украине и настаивает на продолжении расследования махинаций с "Приватбанком".

"Необходимо восстановить широкое публичное доверие в украинскую судебную систему, развивать и выполнять антикоррупционную повестку дня, чтобы гарантировать независимость антикоррупционных институций. Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад", - сказал Боррель в четверг в Брюсселе по окончании заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

По его словам, в ходе заседания стороны также обсудили "наше интенсивное сотрудничество и украинскую экономическую интеграцию".

"Мы говорили об усилиях Украины в сфере реформ, что было сделано. Но мы ожидаем, что реформы будут продолжены несмотря на пандемию, в частности, для того, чтобы укрепить верховенство права и бороться с коррупцией", - отметил Высокий представитель ЕС.

Стороны также обсудили действия в сфере окружающей среды, европейский "Зеленый путь", необходимое законодательство. "Мы также договорились начать широкий пересмотр (того – ИФ) - что оба – Украина и ЕС - достигли в этом Соглашении (об ассоциации – ИФ) по состоянию на сегодня", - добавил Боррель.