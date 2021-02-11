Политика

20:13 11.02.2021

Шмыгаль о возможном снятии санкций ЕС с соратников Януковича: если санкции сыграли свою роль, а средства или ценности возвращены, их можно снимать

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Шмыгаль о возможном снятии санкций ЕС с соратников Януковича: если санкции сыграли свою роль, а средства или ценности возвращены, их можно снимать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в случаях, где санкции отыграли свою роль, а средства или ценности были возвращены, они могут завершать свое действие.

"Относительно санкционной политики нужно отметить, что Европа остается на твердых нерушимых позициях по поддержке Украины, в частности, и в санкционной политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции отыграли свою роль по этим лицам, средства или ценности, которые были украдены – возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по результатам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в четверг в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможном снятии санкций с сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра и его соратников экс-президента.

Вместе с тем, украинский премьер подчеркнул, что это отдельная процедура, которая подлежит отдельному рассмотрению, "и диалог об это ведется между Украиной и Европейским Союзом абсолютно на профессиональном уровне, и на законодательном уровне в полной мере".

В то же время, Шмыгаль заявил, что введение Евросоюзом нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки Европейского Союза.

Теги: #ес #санкции #янукович
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