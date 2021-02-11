Санкции ЕС против РФ будут действовать до полного выполнения Минских договоренностей – Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверяет, что Евросоюз непоколебим в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и намерен продолжать применять экономические санкции по отношению в Росси до тех пор, пока не будут выполнены Минские договоренности.

"Я еще раз заверил премьера (Украины Дениса Шмыгаля - ИФ) в непоколебимой поддержке ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Этот месседж я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову, включая необходимость выполнить Минские договоренности", - сказал Боррель по окончании заседания 7-го Совета Ассоциации Украина-ЕС, которое прошло в четверг в Брюсселе.

Он напомнил, что ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией.

"Мы будем продолжать поддерживать дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия в Нормандском формате, в Трехсторонней контактной группе и в формате ОБСЕ. Длительность наших экономических санкции против России остается привязанной к полному выполнению Минских соглашений", - подчеркнул Высокий представитель.

Боррель отметил, что партнерство с Украиной для ЕС "является стратегически важным" и "имеет для нас большое значение".

"Оно отражает широкий спектр сфер нашего сотрудничества, равно как и частоту обмена мнениями. Соглашение об ассоциации является самым далеко идущим, которое ЕС имеет с кем-либо из наших других партнеров. Оно принесло немало пользы украинским гражданам и нам. Сегодня мы вновь подтвердили наши взаимные обязательства укреплять политическую ассоциацию и экономическую интеграцию. В нашем обмене мнениями я подчеркнул солидарность ЕС с украинским народом, который стоит перед пандемией коронавируса", - отметил европейский дипломат.

При этом он напомнил, что ЕС уже предоставил значительную финансовую помощь Украине. "Мы говорим о 16 млрд евро с 2014г, и мы уже помогаем Украине получить доступ к вакцине посредством COVAX. Мы также рассматриваем другие возможности посредством механизма на уровне ЕС", - детализировал Высокий представитель.