Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного в ТКГ Украина не признает – Зеленский

Украина не признаёт никаких альтернативных форматов обмена удерживаемыми лицами, кроме утверждённого в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Других форматов обмена мы не знаем. Других форматов обмена мы не признаём. И все должны понимать, что все те форматы обмена, которые у нас происходили, они были по соответствующему формату", - сказал Зеленский в ходе рабочей поездки с послами "Большой семёрки" в Донецкую область в четверг.

Он напомнил, что этот "формат разработан в Минске, о нём договорились на нормандской встрече, а также с субъектами минского процесса – Украиной, ОБСЕ и Россией"

Также Зеленский сообщил, что списки на обмен украинская сторона уже передала субъектам переговоров.

"К сожалению, списки не всегда совпадают, потому что до сих пор нет доступа к нашим удерживаемым на оккупированных территориях, хотя мы и договаривались в нормандском формате ещё в декабре 2019 о доступе Красного Креста", - подчеркнул президент.