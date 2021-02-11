Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после принятия всеми сторонами минских переговоров "Плана совместных шагов" – Зеленский

Проработка замечаний и принятие предложенного украинской стороной в Трехсторонней контактной группе "Плана совместных шагов" приблизит встречу лидеров "Нормандской четвёрки" (Украина, Германия, Франция, Россия), заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"К "Минску" мое отношение очень простое. Его нужно "разобрать на детали", прописать все шаги, привязать к датам и выполнять. Мы это и сделали. Подготовлен соответствующий документ, который не кулуарно, а открыто прорабатывался с советниками Нормандской четверки", - заявил Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область в четверг.

По словам президента, "уже подготовлена последняя версия этого документа, а именно выполнения шагов, выполнения "Минска" и отправлена всем сторонам".

"Мы ожидаем, что в ближайшее время стороны акцептируют документ с замечаниями, и тогда будет возможность приблизить встречу Нормандской четверки", - отметил Зеленский.

"План совместных шагов", который предусматривает перечень мер по реинтеграции Донбасса, был представлен главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуков 5 ноября 2020 года.

План предполагает немедленную демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), переход российско-украинской границы под контроль Киева, полноценный доступ ОБСЕ и международных организаций в ОРДЛО и проведение выборов в конце марта текущего года.

Последний раз лидеры Нормандской четвёрки встречались в рамках парижского саммита 9 декабря 2019 года, где приняли коммюнике по реализации минских договорённостей.