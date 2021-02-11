"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду

Партия "Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборах в Верховную Раду, в частности по округу №50 в Донецкой области, сообщил руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга в четверг.

"Ни один кандидат, которых когда-либо и где-либо выдвигала партия "Слуга народа", не был техническим и не будет. Мы серьёзная партия, партия власти, поэтому мы не можем себе такого позволить", - подчеркнул Корниенко, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина".

С его слов, половина округа №50 находится на оккупированной территории.

"Там около 150 тысяч избирателей, к сожалению, только 60 (тысяч - ИФ) из них смогут поучаствовать в голосовании. Это проблема и это один из тех округов, которые эту проблему подсвечивают", - сказал политик.

Также он подчеркнул, что на данном округе "палитра кандидатов довольно пестрая: есть и бизнесмены с не очень понятным прошлым, есть и представители определенных медиа-структур, которые будут использовать медиа-машину в свою сторону".

Относительно округа №87 в Ивано-Франковской области, Корниенко подчеркнул, что "там баталия будет вокруг того, кто больший патриот" в тот момент, когда есть много разных проблем, которые нужно решать.

Ранее издание "Левый берег" обнародовало информацию о том, что в "Слуге народа" якобы нет сильных кандидатов на 50 округе, и "скорее всего, там будет выдвинут "технический кандидат".

После этого партия "Слуга народа" выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка и главу Покровской райгосадминистрации (Донецкая обл.) Андрея Бондаренко кандидатами на промежуточных выборах в Верховную Раду. Вирастюк выдвинут кандидатом по избирательному округу №87, Бондаренко – по округу №50.