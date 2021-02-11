В "Слуге народа" не обсуждают вопрос отставки правительства

Парламентская фракция партии "Слуга народа" пока не обсуждает вопрос об отставке правительства, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Нет (не будем отправлять правительство Шмыгаля в отставку - ИФ), "завтра" нет", - сказал Корниенко на брифинге в четверг.

В то же время он отметил, что "правительства не бесконечные, у них есть определенный срок".

На вопрос, обсуждается ли во фракции вообще возможность отставки правительства как таковая, Корниенко ответил, что "сейчас не обсуждается такой вопрос".