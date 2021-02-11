Корниенко о возможности замены Разумкова на Стефанчука на посту спикера: Из области слухов

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова на посту председателя Верховной Рады действующим первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

"Слухи разные ходят о разных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели, мы это делаем время от времени с президентом... Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: "евробляхи", закон об оружии... Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока что это действительно из области слухов", - сказал Корниенко во время брифинга в четверг.

Он подчеркнул, что "не видел никакой конфронтации ни между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между мной и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым". "То есть любые треугольники, квадраты и шестиугольники берите - везде была конструктивная атмосфера", - добавил Корниенко.