Политика

15:16 11.02.2021

Лукашенко обусловил свой уход прекращением протестов и неприкосновенностью сторонников

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Лукашенко обусловил свой уход прекращением протестов и неприкосновенностью сторонников

Александр Лукашенко обозначил условия своего ухода с поста президента Беларуси и предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

"Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может", - сказал Лукашенко в четверг на Всебелорусском народном собрании.

"Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом", - подчеркнул он.

Как пояснил Лукашенко, "если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, то власть будет у Всебелорусского народного собрания". "У вас, даже без меня. И Всенародное собрание будет избираться еще более ответственно людьми... Оно должно быть стабилизатором на переходный период", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, в период смены поколений должна быть "четкая подстраховка, чтобы не потерять страну".

"Я думаю, что Всебелорусскому собранию надо передать главный вопрос - определение стратегии развития нашего общества. И это будет закон для всех граждан нашей страны - и для главы государства, и для парламента, и для других", - заявил он.

Он сообщил, что в резолюцию ВНС внесут пункт о создании конституционной комиссии.

В Беларуси более полугода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Евросоюз ввел санкции в отношении республики.

 

Теги: #лукашенко
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