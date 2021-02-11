В Европарламенте призывают разработать механизм мониторинга реализации реформ в Украине

В Европейском парламенте высказываются за разработку и внедрение мониторингового механизма за реализацией реформ в Украине.

Соответствующий пункт прописан в разделе "Реформы и институционный механизм" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, проголосованного Европейским парламентом. Докладчиком выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер (Германия).

"ЕП призывает Комиссию использовать существующие механизмы для упрощения и поддержки реализации реформ в Украине; предлагает разработку и внедрение в тесном сотрудничестве с гражданским обществом качественных и количественных механизмов для мониторинга реализации реформ в Украине, включая четкие контрольные показатели, рекомендации и принципы условий, которые будут использоваться для улучшения методологии ежегодных отчетов о реализации, которые должны стать эффективные инструменты руководства реформами", - сказано в резолюции.

В ЕП также считают необходимым совершенствовать механизмы управления и отчетности для оценки прогресса, достигнутого Украиной, в частности, в областях реформы сектора правосудия, борьбы с коррупцией, государственных предприятий, корпоративного управления и реформ в области энергетики, которые будут связаны с экономической и инвестиционной поддержкой.

ЕП рекомендует сосредоточить внимание на ограниченном числе приоритетов, на которых следует сосредоточить политические усилия, финансовую поддержку и техническую помощь с целью эффективного наращивания институционального потенциала, необходимого для обеспечения долгосрочного успеха реформ не только в законодательной сфере, но и в сфере законодательства на практике.

В части ассоциации с ЕС, Европарламент констатировал, что признает ассоциированный партнерский статус Украины и призывает к расширенному политическому диалогу для продвижения дальнейшей экономической интеграции и гармонизации законодательства.

В этой связи ЕП предлагает ЕС, в соответствии с принципом "больше за большее", рассмотреть возможность создания для трех ассоциированных стран (Украина, Грузия, Молдова – так называемое Трио) расширенной стратегии сотрудничества в области реформ и инвестиций.

ЕП также призвал Еврокомиссию обновить "забытые" области Соглашения об ассоциации и углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли в сфере важных областей политики, таких, как учет гендерной проблематики и преодоление кризисов в области здравоохранения.

ЕП, приветствуя успехи, достигнутые Украиной в выполнении обязательств страны в рамках Соглашения, особенно в областях сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур; одновременно отмечает, что согласно механизму проверки только 37% задач, связанных с реализацией Соглашения, были выполнены в 2019 году (по сравнению с 52% в 2018 году). "ЕП признает попытки, предпринятые во второй половине 2019 года для ускорения темпов реформ, но настоятельно призывает украинские институты не отдавать предпочтение скорости законодательного процесса качеству принятого законодательства и подчеркивает важность продолжения выполнения своих обязательств", - отмечается в резолюции.

В этой связи в ЕП подчеркнули, что Украина не должна упускать из виду тот факт, что уровень политической, технической и финансовой поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, в какой степени она выполняет обязательства, взятые на себя перед Союзом и его государствами-членами, особенно с учетом того, что касается процесса реформ, уважения прав человека, меньшинств и основных свобод, а также установления подлинного и эффективного верховенства права.

Кроме того, в ЕП высоко оценили прогресс, достигнутый Украиной в реформировании государственного управления, и подчеркнули важность того, чтобы не замедлять дальнейший прогресс.

В ЕП также призвали Украину завершить реформу децентрализации.