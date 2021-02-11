Европарламент высказывается за дальнейшее усовершенствование избирательного законодательства в Украине

Европейский парламент призывает власти Украины улучшить избирательное законодательство, приведя его в соответствие к международным стандартам.

Речь об этом идет в разделе "Общие ценности и общие принципы" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, проголосованного Европейским парламентом. Докладчиком выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер (Германия). Голосование состоялось в среду в рамках пленарного заседания ЕП.

В частности, в резолюции ЕП "приветствует новый Избирательный кодекс, принятый в декабре 2019 года, включая его положения о правах временно перемещенных лиц". Вместе с тем, ЕП напоминает, что "поправки к Избирательному кодексу во время выборов идут вразрез с рекомендациями Венецианской комиссии, вызывают юридическую неопределенность и негативно влияют на работу избирательных комиссий". ЕП также настоятельно "призывает Украину и далее бороться с незаконной агитацией, подкупом голосов, злоупотреблением административным ресурсом и правовой неопределенностью, связанной с агитацией в социальных сетях".

Также ЕП "настаивает на том, чтобы Избирательный кодекс был улучшен и приведен в соответствие с международными стандартами, чтобы решить такие вопросы, как проведение кампаний в социальных сетях, прозрачность расходов на избирательные кампании и доступ независимых кандидатов к избирательному процессу".

"В отношении местных выборов подчеркивает важность устранения бюрократических барьеров для регистрации избирателей для ВПЛ, установления финансового потолка для агитации и предоставления возможности участия отдельным кандидатам, в том числе, путем пересмотра плана введения денежного залога для кандидатов в небольших сообществах", - говорится в резолюции.

Вместе с тем, в документе отмечается, что ЕП удовлетворен оценкой миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами с участием Европейского парламента президентских и парламентских выборов 2019 года, о которых было сказано, что они были в целом конкурентные, хорошо организованные и эффективно проведенные.

"ЕП настоятельно призывает украинские власти устранить недостатки, речь о которых идет в заявлениях глав делегаций Европейского парламента, следовать рекомендациям, содержащимся в итоговых отчетах миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами. Призывает правительство Украины обеспечить свободные и справедливые избирательные кампании без ненадлежащих методов финансирования избирательных кампаний, в которых нет места для подкупа голосов; подчеркивает, что избирательный процесс и процесс голосования в день выборов должны обеспечивать более высокие стандарты безопасности и предусматривать специальные меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19", - подчеркнуто в резолюции.

В этом же разделе речь идет о том, что Соглашение об ассоциации и углубленной и всеохватывающей зоне свободной торговли является отражением общих амбиций ЕС и Украины двигаться в направлении политической ассоциации и экономической интеграции, что может послужить планом реформ, и подчеркивает их первостепенную важность, особенно в нынешние исключительные времена.

"ЕП настоятельно призывает к полному выполнению Соглашения и использованию его потенциала, настоятельно призывает украинские власти уделять первоочередное внимание его реализации, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19, подчеркивает, что помощь ЕС Украине зависит от строгих условий, и вновь заявляет о необходимости для Украины продемонстрировать новую приверженность реформам и приверженность принципам Союза. Кроме того, ЕП напоминает о необходимости обновления этих документов с тем, чтобы должным образом учесть эволюцию нормативно-правовой базы и потребности экономического развития, а также усилить механизмы мониторинга", - сказано в документе.

Кроме того, в ЕП также приветствуют беспрецедентную помощь ЕС, призывает власти Украины создать благоприятный климат для инвестиций и незамедлительно выполнить согласованные условия для предоставления макрофинансовой помощи ЕС, которые изложены в Меморандуме о взаимопонимании.