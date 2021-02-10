Политика

18:52 10.02.2021

Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

1 мин читать
Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

Верховная Рада готова к углублению украинско-британского межпарламентского диалога, считает глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Несмотря на преграды, связанные с COVID-19, которые сегодня существуют, я хотел бы предложить вам активизировать украинско-британские межпарламентские отношения", - сказал Разумков во время онлайн разговора со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом.

Как сообщает сайт украинского парламента, по словам Разумкова на межпарламентском уровне важно обсуждать многие аспекты международного сотрудничества.

Разумков также выразил надежду на понимание и помощь британских партнеров в вопросе упрощения режима поездок украинских граждан в Великобританию.

Кроме того, председатель Верховной Рады отметил слаженную работу групп дружбы парламентов двух стран.

По словам Разумкова, Великобритания - одна из самых последовательных стран в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

"Деоккупация Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является серьезным вызовом для Украины", - отметил Разумков.

По его словам, в том числе благодаря позиции Великобритании и санкционному давлению на Российскую Федерацию Украина продолжает противостоять российской агрессии.

Разумков пригласил Гойла посетить Украину. "Последний визит спикера Палаты общин в Украину состоялся 20 лет назад. Думаю, эту тенденцию надо менять", - сказал он.

Теги: #диалог #великобритания #разумков #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 10.02.2021
Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

Климатическая политика Украины будет главным экономическим приоритетом в 2021г. - торгпред

16:58 10.02.2021
Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

Украина стремится к большему доступу бизнеса на европейские рынки - Шмыгаль

16:50 10.02.2021
Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

Домбровскис: борьба с коррупцией - одно из условий для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи ЕС

16:25 10.02.2021
ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

ЕС ожидает начала вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале, но обеспокоен российской дезинформацией - Домбровскис

09:27 10.02.2021
Аваков и временная поверенная в делах США обсудили проект "Полицейский офицер громады"

Аваков и временная поверенная в делах США обсудили проект "Полицейский офицер громады"

20:58 09.02.2021
Еще две мутации COVID-19 выявили в Великобритании

Еще две мутации COVID-19 выявили в Великобритании

20:21 09.02.2021
Украинскому послу в Тбилиси пришлось прокомментировать призывы Саакашвили к неповиновению властям Грузии

Украинскому послу в Тбилиси пришлось прокомментировать призывы Саакашвили к неповиновению властям Грузии

18:59 09.02.2021
НАТО будет продолжать поддерживать Украину в продвижении к членству, которое лежит через проведение реформ – Столтенберг

НАТО будет продолжать поддерживать Украину в продвижении к членству, которое лежит через проведение реформ – Столтенберг

18:56 09.02.2021
Украина хочет расширить сотрудничество с НАТО в Черном море – Шмыгаль

Украина хочет расширить сотрудничество с НАТО в Черном море – Шмыгаль

18:44 09.02.2021
Генсек НАТО Столтенберг вновь призвал Россию прекратить поддержку НВФ и вывести войска с востока Украины

Генсек НАТО Столтенберг вновь призвал Россию прекратить поддержку НВФ и вывести войска с востока Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киев и Брюссель начинают переговоры о дальнейшей либерализации торговли Украины с ЕС

"Евросолидарность" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных - нардепы из суда по "делу Шеремета"

РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

Украине нужна новая судебная реформа – Корниенко

Рада на пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук предлагает создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в ПА НАТО

Притула не вошел в новый состав политсовета "Голоса", но остается членом партии

Из Днепровского горсовета уволили 655 человек

Киев и Брюссель начинают переговоры о дальнейшей либерализации торговли Украины с ЕС

Шмыгаль инициирует изменения в законодательство о лишении Кабмина несвойственных полномочий

Трамп скрывал информацию о разговорах с Путиным, но доступ к ней может получить Байден

"Евросолидарность" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных - нардепы из суда по "делу Шеремета"

На повестке дня Рады - создание цифрового государства и режим paperless - Корниенко

На повестке дня Рады стоят изменения в Конституцию в части децентрализации и принятие соответствующих законов - Корниенко

Рада должна использовать все возможности для стимуляции экономического роста в Украине в 2022г – Корниенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА