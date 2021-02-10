Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

Верховная Рада готова к углублению украинско-британского межпарламентского диалога, считает глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Несмотря на преграды, связанные с COVID-19, которые сегодня существуют, я хотел бы предложить вам активизировать украинско-британские межпарламентские отношения", - сказал Разумков во время онлайн разговора со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом.

Как сообщает сайт украинского парламента, по словам Разумкова на межпарламентском уровне важно обсуждать многие аспекты международного сотрудничества.

Разумков также выразил надежду на понимание и помощь британских партнеров в вопросе упрощения режима поездок украинских граждан в Великобританию.

Кроме того, председатель Верховной Рады отметил слаженную работу групп дружбы парламентов двух стран.

По словам Разумкова, Великобритания - одна из самых последовательных стран в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

"Деоккупация Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей является серьезным вызовом для Украины", - отметил Разумков.

По его словам, в том числе благодаря позиции Великобритании и санкционному давлению на Российскую Федерацию Украина продолжает противостоять российской агрессии.

Разумков пригласил Гойла посетить Украину. "Последний визит спикера Палаты общин в Украину состоялся 20 лет назад. Думаю, эту тенденцию надо менять", - сказал он.