Политика

16:22 10.02.2021

Стефанчук предлагает создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в ПА НАТО

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Стефанчук предлагает создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в ПА НАТО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

"Украина инициировала создание Крымской платформы, целью которой является деоккупация Крыма и его возвращение Украины мирным путем. Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021г в Киеве. Во время заседания (межпарламентского совета Украина-НАТО – ИФ) предложил создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в рамках Парламентской ассамблеи НАТО", – написал Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он убежден, что эта группа может инициировать принятие отдельных резолюций по Крыму или "включение соответствующих положений в отношении ситуации в Крыму и деоккупации полуострова к решениям соответствующих органов Парламентской ассамблеи НАТО".

"Нам необходимо усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь и другие связанные нарушения международного права. В то же время Украина ценит решительную позицию НАТО в отношении агрессии РФ в Крыму и на Донбассе", – подчеркнул первый вице-спикер.

 

Теги: #крымская_платформа #инициатива #стефанчук
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