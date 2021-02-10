Стефанчук предлагает создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в ПА НАТО

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в рамках Парламентской ассамблеи НАТО.

"Украина инициировала создание Крымской платформы, целью которой является деоккупация Крыма и его возвращение Украины мирным путем. Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021г в Киеве. Во время заседания (межпарламентского совета Украина-НАТО – ИФ) предложил создать неформальную группу поддержки Крымской платформы в рамках Парламентской ассамблеи НАТО", – написал Стефанчук на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он убежден, что эта группа может инициировать принятие отдельных резолюций по Крыму или "включение соответствующих положений в отношении ситуации в Крыму и деоккупации полуострова к решениям соответствующих органов Парламентской ассамблеи НАТО".

"Нам необходимо усилить реакцию международного сообщества на оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь и другие связанные нарушения международного права. В то же время Украина ценит решительную позицию НАТО в отношении агрессии РФ в Крыму и на Донбассе", – подчеркнул первый вице-спикер.