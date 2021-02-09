Политика

20:21 09.02.2021

Украинскому послу в Тбилиси пришлось прокомментировать призывы Саакашвили к неповиновению властям Грузии

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Украинскому послу в Тбилиси пришлось прокомментировать призывы Саакашвили к неповиновению властям Грузии

Посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов считает, что очередные высказывания бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который является украинским гражданином, по внутриполитической ситуации в Грузии не способствуют развитию отношений между двумя странами.

"К сожалению, мне опять приходится комментировать заявления тех лиц, которые прямо не участвуют в двусторонних отношениях между Грузией и Украиной. (...) Призывы бывшего президента Грузии не способствуют развитию двусторонних отношений и стратегического партнерства (между Украиной и Грузией)", - сказал посол после встречи в грузинском МИД во вторник.

По словам Долгова, Саакашвили, как конкретное лицо, имеет право на выражение, однако "призывы, связанные с неподчинением и проведением противозаконных манифестаций" в Грузии, не помогают двусторонним отношениям и не помогают грузинскому народу.

"Соответственно, надеюсь, что одно конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не навредит нашей дружбе и желанию наших народов еще больше сблизиться. Нам нужна сильная и единая Грузия стратегическим партнером. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга", - отметил украинский дипломат, комментарий которого цитирует грузинский МИД.

Ранее во вторник сообщалось, что Саакашвили через социальную сеть призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению властям и несоблюдению действующих в стране ограничений по коронавирусу.

"Протест против незаконных действий властей не только наше право, но и наша обязанность. Если мы хотим будущего для нас и наших детей, мы должны заявить властям, что не будем выполнять установленные ими незаконные ограничения, не будем платить установленные ими штрафы", - заявил Саакашвили в соцсети.

Комментируя акцию нескольких десятков своих сторонников, которые в ночь на 7 февраля, в нарушение действующего в Тбилиси комендантского часа по коронавирусу, провели акцию с требованием отмены ограничений, экс-президент Грузии призвал не подчиняться решениям судов.

"Мы не будем подчиняться решениям их судов. Мы не испугаемся ни их репрессий, ни их арестов, так как нас много и всех не арестуют. Мы сломаем хребет их системе, которая основана на беззаконии", - сказал Саакашвили.

Со своей стороны в МВД Грузии заявили, что установлены личности 51 участника "Марша неповиновения", прошедшего в ночь на воскресенье, все они будут привлечены к ответственности.

Теги: #грузия #посол #саакашвили #украина
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