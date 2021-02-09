Политика

18:26 09.02.2021

"Евросолидарность" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных - нардепы из суда по "делу Шеремета"

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"Евросолидарность" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных - нардепы из суда по "делу Шеремета"

"Европейская солидарность" инициирует постановление Верховной Рады с требованием к властям освободить всех политических заключенных, народные депутаты Владимир Арьев и Мария Ионова, которые во вторник пытались попасть на судебное заседание по "делу Шеремета".

"Мы все с вами являемся свидетелями, что это (президент Украины Владимир – ИФ) Зеленский с министром (внутренних дел Арсеном – ИФ) Аваковым назначил виновных. Но мы за то, чтобы виновные в деле Шеремета были найдены, а невинные люди были освобождены. Потому что уже больше года Антоненко в тюрьме, семь месяцев просидела в тюрьме Юля Кузьменко, и Яна под домашним арестом около шести месяцев. И сейчас продолжают держать Андрея за решеткой как политического заключенного Зеленского", - цитирует Ионову пресс-служба "Евросолиардности" во вторник.

Депутаты отметили, что на заседание в Шевченковском суде их вопреки закону не допустили.

"Очередное судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь - и снова народных депутатов не пустили в зал судебного заседания, несмотря на существующее законодательство о статусе народного депутата", - заявил Арьев.

"От "Европейской Солидарности" мы инициируем проект постановления об освобождении политических заключенных в Украине. Это касается Антоненко, Кузьменко, Дугарь, это касается и позывной "Фортуна", это касается очень многих патриотов Украины, волонтеров, бывших участников АТО, которых сегодня власть Зеленского бросает за решетку", - отметил нардеп.

Ионова добавила, что "Евросолидарность" будет настаивать на рассмотрении этого постановления в Верховной Раде.

"Потому что мы видим, куда Украина скатывается, права человека не защищаются. Президент, который говорит о якобы европейских ценностях и европейских принципах, сам их совершенно предает", - отметила она.

Арьев также отметил, что "Евросолидарность" будет настаивать на создании ВСК по "делу Шеремета" и по делу срыва спецоперации по "вагнеровцами".

"А также обязательно будем обращаться ко всем международным организациям. Поднимать этот вопрос в ПАСЕ, ОБСЕ, поднимать этот вопрос на очередной сессии ЕвроНЕСТ Восточного партнерства Европейского парламента. Власти Украины удерживают политических заключенных. И международное сообщество должно приложить все усилия для того, чтобы эти люди были освобождены, а Уголовный кодекс прекратили использовать для того, чтобы сводить политические счеты", - отметил он.

Теги: #шеремет #дело #евросолидарность #требование
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