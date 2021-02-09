Политика

18:18 09.02.2021

На повестке дня Рады стоят изменения в Конституцию в части децентрализации и принятие соответствующих законов - Корниенко

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На повестке дня Рады стоят изменения в Конституцию в части децентрализации и принятие соответствующих законов - Корниенко

Внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации и принятие соответствующих законов сделают систему управления в государстве и на местах прозрачной и четкой, считает первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Сейчас на повестке дня принятия изменений в Конституцию, а также законов, которые сделают систему управления в государстве и местном самоуправлении четкой и прозрачной. Институт префектов будет контролировать соблюдение законности и соответствия решений местных органов власти Конституции Украины", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что в прошлом году удалось совершить настоящий прорыв в направлении децентрализации - сформированы более 1400 состоятельных громад, новое административно-территориальное устройство Украины.

Лидер партии также сообщил, что парламент планирует законодательно урегулировать сотрудничество между громадами и принять законодательство о коммунальной собственности.

По словам Корниенко, открытым остается и вопрос местных референдумов - депутаты хотят предоставить людям возможность напрямую влиять на власть и контролировать ее путем механизмов прямой демократии.

Среди важных и основных направлений работы Корниенко также назвал "цифровое государство и режим paperless". В частности, по его словам, парламент намерен закрепить в законодательстве использование электронных паспортов граждан - внутренних и зарубежных.

Он напомнил, что в настоящее время электронными паспортами через мобильное приложение "Дия" пользуется уже около 5 млн человек.

Однако, политик подчеркнул, что это временный проект, поэтому для использования электронных документов после 2021 года необходимо принять соответствующий закон.

Корниенко сообщил, что в планах народных депутатов - поддержка инициативы Министерства цифровой трансформации по внедрению электронной регистрации места жительства.

"Возможность изменить место регистрации электронным способом - это "гвоздь в гроб" советского "крепостного права", прописки. Этот шаг будет стимулировать мобильность трудовых ресурсов и более четкое распределение государственных ресурсов, так как государство будет знать, сколько и где именно в стране живет людей, которым нужны госуслуги и помощь", - сказал лидер партии.

Теги: #децентрализация #рада #конституция #корниенко
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