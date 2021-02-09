Политика

17:56 09.02.2021

Рада должна использовать все возможности для стимуляции экономического роста в Украине в 2022г – Корниенко

2 мин читать
Рада должна использовать все возможности для стимуляции экономического роста в Украине в 2022г – Корниенко

Народные депутаты Украины должны использовать все возможности, чтобы создать основы для экономического роста в следующем году, считает первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

Он считает, что Украина уже в 2022 году может сделать прорыв к стремительному росту.

"Этому (экономическому росту - ИФ) будет способствовать завершение трехлетнего периода пиковых выплат по долгам (по погашению внешнего долга - ИФ) прошлых лет. Конечно, в 2022-м мы так же вынуждены будем платить, но меньше", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в течение двух сессий работы парламента народные депутаты намерены принять законы, необходимые для комплексного завершения начатых реформ, а также налоговые законы, которые будут стимулировать экономический рост.

По мнению Корниенко, стимулировать экономический рост и добавлять прирост к ВВП будут и реформы, запущенные в прошлом году, такие как регулирование рынка земли, азартных игр и другие.

В этом контексте он подчеркнул, что завершения требует и реформа рынка азартных игр. По словам нардепа, монобольшинство планирует полностью ликвидировать серый азартный бизнес и вместо него запустить легальный рынок азартных игр в пределах локаций, разрешенных законом (до 300 по стране) с продажей лицензий на сумму не менее 7-8 млрд грн. Он напомнил, что по подсчетам Министерства финансов легализация игорного бизнеса в Украине позволит ежегодно приносить в бюджет дополнительные 5 млрд грн.

По словам главы политической силы, надо также установить более прозрачные правила работы энергорынка: решить украинскую проблему монополии и несбалансированности рынка электроэнергии.

Кроме того, Корниенко считает, что назрела необходимость принять законопроекты для завершения земельной реформы.

Народный депутат также рассказал, что в этом году работа над большими инфраструктурными национальными проектами не только продолжится, но и будет расширена: кроме президентской программы "Большое строительство" начнет реализовываться программа "Большая реставрация" по восстановлению исторических и архитектурных памятников.

Корниенко также рассказал, что в планах власти продолжить процесс большой приватизации. По его словам, только проведение приватизации в 2021 году может принести 12 млрд грн поступлений в государственный бюджет, а также передать предприятия в руки тех владельцев, которые будут качественно ими управлять.

Он напомнил, что из-за пандемии большая приватизация в 2020 году была заблокирована.

Теги: #рада #корниенко #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 09.02.2021
На повестке дня Рады - создание цифрового государства и режим paperless - Корниенко

На повестке дня Рады - создание цифрового государства и режим paperless - Корниенко

18:18 09.02.2021
На повестке дня Рады стоят изменения в Конституцию в части децентрализации и принятие соответствующих законов - Корниенко

На повестке дня Рады стоят изменения в Конституцию в части децентрализации и принятие соответствующих законов - Корниенко

15:48 09.02.2021
Украине нужна новая судебная реформа – Корниенко

Украине нужна новая судебная реформа – Корниенко

14:32 09.02.2021
Рада на пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ – Корниенко

Рада на пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ – Корниенко

11:59 09.02.2021
69% украинцев называют экономическую ситуацию в стране плохой, 32% ждут ее ухудшения – опрос Центра Разумкова

69% украинцев называют экономическую ситуацию в стране плохой, 32% ждут ее ухудшения – опрос Центра Разумкова

11:40 09.02.2021
В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина" – опрос Центра Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина" – опрос Центра Разумкова

20:53 05.02.2021
Украинские реформы обсудила глава диппредставительства США с министром экономики в Киеве

Украинские реформы обсудила глава диппредставительства США с министром экономики в Киеве

13:28 04.02.2021
Рада приняла обновленный закон о финансовом лизинге

Рада приняла обновленный закон о финансовом лизинге

13:18 04.02.2021
Рада упорядочила отдельные вопросы защиты обличителей коррупционеров

Рада упорядочила отдельные вопросы защиты обличителей коррупционеров

11:27 04.02.2021
Почти две трети украинцев поддерживают идею роспуска и перевыборов Рады – опрос

Почти две трети украинцев поддерживают идею роспуска и перевыборов Рады – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных - нардепы из суда по "делу Шеремета"

РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

Украине нужна новая судебная реформа – Корниенко

Рада на пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ – Корниенко

"Слуга народа" в среду проведет съезд

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных - нардепы из суда по "делу Шеремета"

Боррель подтвердил возможность обсуждения новых санкций в отношении РФ на уровне ЕС

РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

"Слуга народа" в среду проведет съезд

Инициативу о снижении цены на газ поддержали уже 460 советов по всей Украине, заявила Тимошенко

Кулеба: РФ не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками, и мягкой силой не сможет

Украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому - опрос Центра Разумкова

Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

Принятие законопроекта о локализации ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации - Стефанишина

Совет ассоциации Украина-ЕС станет первой возможностью обсудить новые инициативы Трио в рамках Восточного партнерства – Точицкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА