Рада должна использовать все возможности для стимуляции экономического роста в Украине в 2022г – Корниенко

Народные депутаты Украины должны использовать все возможности, чтобы создать основы для экономического роста в следующем году, считает первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

Он считает, что Украина уже в 2022 году может сделать прорыв к стремительному росту.

"Этому (экономическому росту - ИФ) будет способствовать завершение трехлетнего периода пиковых выплат по долгам (по погашению внешнего долга - ИФ) прошлых лет. Конечно, в 2022-м мы так же вынуждены будем платить, но меньше", - сказал Корниенко агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в течение двух сессий работы парламента народные депутаты намерены принять законы, необходимые для комплексного завершения начатых реформ, а также налоговые законы, которые будут стимулировать экономический рост.

По мнению Корниенко, стимулировать экономический рост и добавлять прирост к ВВП будут и реформы, запущенные в прошлом году, такие как регулирование рынка земли, азартных игр и другие.

В этом контексте он подчеркнул, что завершения требует и реформа рынка азартных игр. По словам нардепа, монобольшинство планирует полностью ликвидировать серый азартный бизнес и вместо него запустить легальный рынок азартных игр в пределах локаций, разрешенных законом (до 300 по стране) с продажей лицензий на сумму не менее 7-8 млрд грн. Он напомнил, что по подсчетам Министерства финансов легализация игорного бизнеса в Украине позволит ежегодно приносить в бюджет дополнительные 5 млрд грн.

По словам главы политической силы, надо также установить более прозрачные правила работы энергорынка: решить украинскую проблему монополии и несбалансированности рынка электроэнергии.

Кроме того, Корниенко считает, что назрела необходимость принять законопроекты для завершения земельной реформы.

Народный депутат также рассказал, что в этом году работа над большими инфраструктурными национальными проектами не только продолжится, но и будет расширена: кроме президентской программы "Большое строительство" начнет реализовываться программа "Большая реставрация" по восстановлению исторических и архитектурных памятников.

Корниенко также рассказал, что в планах власти продолжить процесс большой приватизации. По его словам, только проведение приватизации в 2021 году может принести 12 млрд грн поступлений в государственный бюджет, а также передать предприятия в руки тех владельцев, которые будут качественно ими управлять.

Он напомнил, что из-за пандемии большая приватизация в 2020 году была заблокирована.