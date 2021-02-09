Боррель подтвердил возможность обсуждения новых санкций в отношении РФ на уровне ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его недавний визит в Россию не развеял его опасений, а наоборот - добавил тревоги.

"У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен", - сказал он, выступая во вторник в Европарламенте.

По его словам, он не увидел у Москвы готовности улучшать отношения с ЕС. "В том, что касается отношений с Россией, мы сейчас находимся на перепутье", - добавил Боррель.

Боррель заявил во вторник, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза, отметив при этом, что возможность введения санкций также будет обсуждаться.

"Прежде всего, мы обсудим это на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 22 февраля, и на заседании Европейского совета в марте. Мы представим пути для продвижения вперед, и страны-члены должны будут решать о следующих шагах". - сказал он.

При этом Боррель отметил: "Да, санкции будут обсуждаться".

Раннее, комментируя свой визит в Москву, Боррель написал в своем блоге, что Россия и ЕС все дальше отходят друг от друга и что союзу придется думать над тем, как поступать дальше.

"Моя встреча с министром Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым) указала на то, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Кажется, Россия все больше и больше отделяет себя от Европы", - написал он в воскресенье в своем блоге по итогам поездки в Москву.

"Мой визит в Москву выявил, что Россия не желает использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях", - продолжил Боррель.

"Мы обсудим эти проблемы с моими коллегами - министрами иностранных дел стран ЕС. Как и всегда, решение по следующим шагам будет за государствами-членами. И да, эти шаги могут включать и санкции. И для этого у нас тоже есть опция благодаря недавно одобренному санкционному режиму ЕС, связанному с правами человека", - отметил он.

"Природа вызова, перед которым мы находимся, ясна. Закрываться за стенами и кричать на других, исходя из безопасности положения - это не будет способствовать большей безопасности в ЕС. И это не тот путь, который вижу я, будучи первым дипломатом ЕС", - заявил глава европейской дипломатии.

По его словам, "если мы хотим, чтобы завтра мир был безопаснее, нам следует действовать решительнее сегодня, и быть готовыми рисковать".

"Мы находимся на перепутье. Стратегический выбор, который мы делаем сейчас, определит динамику международных сил в XXI веке, и особенно в том, какую модель мы выберем - большего сотрудничества или большей поляризации, модель, основанную на закрытом или более свободном обществе", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам посетил Москву 4-6 февраля.