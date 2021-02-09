Политика

16:50 09.02.2021

Боррель подтвердил возможность обсуждения новых санкций в отношении РФ на уровне ЕС

3 мин читать
Боррель подтвердил возможность обсуждения новых санкций в отношении РФ на уровне ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его недавний визит в Россию не развеял его опасений, а наоборот - добавил тревоги.

"У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен", - сказал он, выступая во вторник в Европарламенте.

По его словам, он не увидел у Москвы готовности улучшать отношения с ЕС. "В том, что касается отношений с Россией, мы сейчас находимся на перепутье", - добавил Боррель.

Боррель заявил во вторник, что следующие шаги в отношении России следует определить консенсусом всех стран-членов союза, отметив при этом, что возможность введения санкций также будет обсуждаться.

"Прежде всего, мы обсудим это на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится 22 февраля, и на заседании Европейского совета в марте. Мы представим пути для продвижения вперед, и страны-члены должны будут решать о следующих шагах". - сказал он.

При этом Боррель отметил: "Да, санкции будут обсуждаться".

Раннее, комментируя свой визит в Москву, Боррель написал в своем блоге, что Россия и ЕС все дальше отходят друг от друга и что союзу придется думать над тем, как поступать дальше.

"Моя встреча с министром Лавровым (главой МИД РФ Сергеем Лавровым) указала на то, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Кажется, Россия все больше и больше отделяет себя от Европы", - написал он в воскресенье в своем блоге по итогам поездки в Москву.

"Мой визит в Москву выявил, что Россия не желает использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Это вызывает сожаление, и мы вынуждены подумать о последствиях", - продолжил Боррель.

"Мы обсудим эти проблемы с моими коллегами - министрами иностранных дел стран ЕС. Как и всегда, решение по следующим шагам будет за государствами-членами. И да, эти шаги могут включать и санкции. И для этого у нас тоже есть опция благодаря недавно одобренному санкционному режиму ЕС, связанному с правами человека", - отметил он.

"Природа вызова, перед которым мы находимся, ясна. Закрываться за стенами и кричать на других, исходя из безопасности положения - это не будет способствовать большей безопасности в ЕС. И это не тот путь, который вижу я, будучи первым дипломатом ЕС", - заявил глава европейской дипломатии.

По его словам, "если мы хотим, чтобы завтра мир был безопаснее, нам следует действовать решительнее сегодня, и быть готовыми рисковать".

"Мы находимся на перепутье. Стратегический выбор, который мы делаем сейчас, определит динамику международных сил в XXI веке, и особенно в том, какую модель мы выберем - большего сотрудничества или большей поляризации, модель, основанную на закрытом или более свободном обществе", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам посетил Москву 4-6 февраля.

Теги: #рф #ес #боррель #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 09.02.2021
РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

14:28 09.02.2021
В НСЖУ называют внесудебные меры к "каналам Медведчука" опасным прецедентом, но поддерживают право государства на защиту информпространства – заявление

В НСЖУ называют внесудебные меры к "каналам Медведчука" опасным прецедентом, но поддерживают право государства на защиту информпространства – заявление

10:35 09.02.2021
Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

Правительственная делегация начнет рабочий визит в Брюссель во вторник - Шмыгаль

09:20 09.02.2021
В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

В Верховный суд поступил еще один иск от физлица об оспаривании указа по телеканалам

21:54 08.02.2021
ЕС начинает обсуждение возможных новых санкций против РФ

ЕС начинает обсуждение возможных новых санкций против РФ

19:34 08.02.2021
Глава Минкультуры о решении Латвии запретить "Россия РТР": хороший пример для других стран

Глава Минкультуры о решении Латвии запретить "Россия РТР": хороший пример для других стран

14:06 08.02.2021
Послам Украины при ООН, ОБСЕ и Совете Европы поручено разъяснить введение санкций против трех телеканалов - Кулеба

Послам Украины при ООН, ОБСЕ и Совете Европы поручено разъяснить введение санкций против трех телеканалов - Кулеба

11:11 08.02.2021
Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

Президент Еврокомиссии попросила страны ЕС пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине

18:48 07.02.2021
США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

США не снимут санкции с Ирана, Тегеран должен сначала прекратить обогащение урана – Байден

13:14 07.02.2021
В Таллине разочарованы визитом главы дипломатии ЕС в Москву

В Таллине разочарованы визитом главы дипломатии ЕС в Москву

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ не оправдала ожиданий ЕС в соблюдении демократии - Боррель

Украине нужна новая судебная реформа – Корниенко

Рада на пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ – Корниенко

"Слуга народа" в среду проведет съезд

Совет ассоциации Украина-ЕС станет первой возможностью обсудить новые инициативы Трио в рамках Восточного партнерства – Точицкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Украине нужна новая судебная реформа – Корниенко

Рада на пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" МВФ – Корниенко

"Слуга народа" в среду проведет съезд

Инициативу о снижении цены на газ поддержали уже 460 советов по всей Украине, заявила Тимошенко

Кулеба: РФ не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками, и мягкой силой не сможет

69% украинцев называют экономическую ситуацию в стране плохой, 32% ждут ее ухудшения – опрос Центра Разумкова

Украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому - опрос Центра Разумкова

Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина" – опрос Центра Разумкова

Принятие законопроекта о локализации ослабит позицию Украины в переговорах по обновлению Соглашения об ассоциации - Стефанишина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА