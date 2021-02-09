Политика

15:48 09.02.2021

Украине нужна новая судебная реформа – Корниенко

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Украине нужна новая судебная реформа – Корниенко

Украина нуждается в новой судебной реформе, считает заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко.

"Судебную реформу нужно переделывать. Потому что предыдущая никуда не привела, необходимо проектировать и делать новую, которая, наконец, начнет нас двигать в правильную сторону", - сказал Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в планах команды президента на 2021 год - глобальная судебная реформа в Украине.

Теги: #реформа #суд #корниенко
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