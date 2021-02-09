Инициативу о снижении цены на газ поддержали уже 460 советов по всей Украине, заявила Тимошенко

Уже 460 советов разных уровней провели внеочередные сессии и направили официальные обращения к правительству с требованием снизить тарифы для населения, заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Это по состоянию на сегодня, и процесс продолжается. Спасибо местным депутатам за то, что откликнулись на эту мою инициативу! Это самое убедительное доказательство того, что люди понимают - власть их обманывает. Никакого реального снижения тарифов не произошло. Украинцев заставляют платить 9 грн за кубометр газа, цена которого в действительности не превышает 3 грн", - написала она на своей странице в Facebook.

Тимошенко заверила, что с такой ситуацией не будет мириться ни общество, ни команда "Батькивщины".

"Своим откровенным игнорированием проблемы правительство лишь усугубляет непростую ситуацию и еще больше раздражает и озлобляет людей, которые и без того чувствуют себя обманутыми и брошенными на произвол судьбы. Уверена, очень скоро с требованием к правительству дать людям справедливые тарифы обратится каждый местный совет", - подчеркнула она.

Также Тимошенко сообщила, что фракция "Батькивщина" на следующей пленарной неделе снова потребует от парламента начать рассмотрение законопроекта №4680, который позволит снизить цену на газ.