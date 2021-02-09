69% украинцев называют экономическую ситуацию в стране плохой, 32% ждут ее ухудшения – опрос Центра Разумкова

Лишь 14% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, а 70% придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля.

По данным исследования, 69% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую", и только 2% - как "хорошую" или "очень хорошую", а 26% - как "не плохую и не хорошую".

Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи: 43% оценивают его как "очень" или "достаточно" плохой, 46% - как "не плохой и не хороший", 7% - как "хороший" или "очень хороший".

Только 7% респондентов высказали убеждение, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение Украины изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи. Заметно чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 32% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 48% и 53% не ожидают изменений в этих сферах).

Вместе с тем, ожидания изменений в экономической сфере является менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года: тогда ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи - 32%.

Ожидания изменений в ближайшие 2-3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшатся, ухудшатся или не изменятся, мало отличаются и находятся в диапазоне от 19 до 25%.

16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% - что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 20% - что не способна их преодолеть.

При этом 54% респондентов поддержали бы отставку правительства Украины (28% были бы против этого), досрочное прекращение полномочий Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов поддерживают 52% опрошенных (не поддерживают 31%), а досрочное прекращении полномочий президента и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов (не поддержали бы - 34%).

Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.