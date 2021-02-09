Политика

11:48 09.02.2021

Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

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Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, однако проведение досрочных выборов главы государства хотят 49% украинцев, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного проведенного соцслужбой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля.

Согласно данным исследования, Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с пятым президентом Петром Порошенко становится победителем президентских выборов. Зеленского готовы поддержать 54% среди респондентов, которые определились со своим выбором, а Порошенко – 46%.

Также во втором туре выборов в случае электорального соперничества с лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрием Бойко или председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым Зеленский становится победителем президентских выборов. Так, Бойко готовы поддержать 42% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 58%. Разумкова во втором туре поддержали бы 39,9% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 60,1%.

В то же время поданным исследования, Разумков побеждает Порошенко и Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Бойко.

Отмечается, что досрочное прекращение полномочий президента Украины и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов (не поддержали бы ˗ 34%).

В целом, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский (16% всех опрошенных или 23% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за Бойко соответственно 13% и 20% опрошенных, за Порошенко ˗ соответственно 12% и 18%, за лидера "Батьвищины" Юлию Тимошенко ˗ соответственно 8% и 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко ˗ соответственно 3,5% и 5%, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко ˗ соответственно 2,5% и 3%, за экс-премьера Владимира Гройсмана˗ соответственно 2% и 3%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко˗ соответственно 2% и 3%, за Разумкова ˗ соответственно 1% и 2%, за представителя Всеукраинского объединения "Свобода" Руслана Кошулинского˗ соответственно 1% и 2%, за лидера Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александра Вилкула˗ соответственно 1% и 1,5%, за мэра Киева Виталия Кличко ˗ соответственно 1% и 1%.

Исследование проводилось методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #президент #опрос #центр_разумкова
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