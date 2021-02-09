В Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность" и "Батькивщина" – опрос Центра Разумкова

Четыре политические партии преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года.

Согласно результатам опроса, наибольшую поддержку избирателей получили бы политическая партия "Слуга народа" - за нее готовы отдать свой голос 22,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы отдать свой голос 21,9%, за "Европейскую солидарность" - 18,1%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 10,3%. Также шансы пройти в парламент есть у партии "Сила и честь", за которую готовы проголосовать 4,7% определившихся.

За партию "Голос" готовы проголосовать 2,7% определившихся, за Радикальную партию Олега Ляшко и ВО "Свобода" – по 2,5%, за партию "Гражданская позиция" – 2,4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 2,3%, партию Шария – 2,1%. Партии "Оппозиционный блок" и "УДАР Виталия Кличко" собрали бы чуть более 1% голосов, остальные – менее 1% каждая.

Кроме этого, 16,1% общего количества респондентов заявили, что не намерены участвовать в выборах, а еще 15,4% затруднились с ответом или отказались отвечать.

Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.