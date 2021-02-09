Лидер ХДС ФРГ Лашет поддерживает идею расширения ЕС и предоставление Украине "европейской перспективы" – посол Мельник

Новый глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет поддерживает идею расширения ЕС и предоставление Украине "европейской перспективы", сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Мы должны поддержать Украину в ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", - процитировал Мельник Лашета.

По словам Мельника в интервью издания "Громадське радио" в понедельник, это первая обнадеживающая перспектива.

"Заявление нового лидера ХДС чрезвычайно важно. Это настоящий прорыв… Пока рано радоваться, это лишь хорошее начало. Теперь мы начинаем еще более активно работать с тем, чтобы с этого заявления появились новые важные шаги", - подчеркнул Мельник.

По его словам, Украина имеет неплохие шансы членства в ЕС.

"Если нам удастся в ближайшее время... сделать больше, заручиться поддержкой всей фракции ХДС-ХСС в Бундестаге, а также других влиятельных членов этой партии, то у нас в принципе неплохие шансы, что тема членства Украины будет звучать уже более весомо и в контексте выборов в Бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года", - считает посол.

Вместе с тем, Мельник подчеркнул, что на евроинтеграцию очень сильно влияет военный конфликт на Донбассе и пока он продолжается, то о членстве (Украины в ЕС – ИФ)

"Безусловно, влияет. И влияет очень негативно. И именно в этом и заключается среди прочего вся циничность этой войны, развязанной Россией. Поскольку все ресурсы Германии, точнее, почти все ресурсы Германии, которая, как вы знаете, выступает посредником в прекращении войны, прекращении российской агрессии. Они были до сих пор сосредоточены, прежде всего, именно на мирном урегулировании на Донбассе и на реинтеграции этих территорий. Поэтому пока конфликт продолжается, пока эта война и дальше имеет место, то говорить о членстве для политического истеблишмента Германии просто язык не всегда поворачивался, поскольку главный тезис был", - сказал посол.

Он также добавил, что для начала предстоит решить вопрос завершения войны, и только тогда будут обсуждаться другие возможные проекты, в том числе и вопросы европейской интеграции в том смысле как это закреплено в украинской Конституции.